Daniel Craig, chi è: vita, età, film, carriera, moglie, figli

Daniel Craig è nato il 2 marzo del 1968 a Chester, in Inghilterra. Ha 54 anni e il suo segno zodiacale è Pesci.

Dopo aver recitato in diversi film, nel 2005 raggiunge la fama mondiale grazie all’interpretazione del personaggio James Bond. Ancora oggi è uno degli attori più richiesti nel mondo del cinema e, soprattutto, molto amato dai suoi fan.

Si è calato nei panni dell’agente 007 nei film Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre, No time to die.

Vita privata

Nonostante il grande successo, Daniel Craig è sempre stato molto attento a salvaguardare la sua privacy. Non ama essere protagonista di gossip e, soprattutto, cerca sempre di tenere la sua famiglia lontana dai riflettori e dai gossip. Sappiamo, però, che per due anni è stato sposato con l’attrice scozzese, Fiona Loudon, con cui ha anche avuto una figlia nel 1993. Attualmente, invece, è sposato con Rachel Weisz, un’attrice americana, con cui ha avuto una figlia nel 2018.