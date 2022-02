Elio, chi è: cantante, giudice, età, vita, moglie

Elio è nato a Milano il 30 luglio del 1961, il suo vero nome è Stefano Belisari mentre Elio è il suo nome d’arte. E’ noto per essere un giudice del famoso programma X Factor, ma soprattutto uno dei cantautori più originali della musica italiana. Elio è un artista dal carattere eclettico, frontman della band Elio e le storie tese dal 1980. Ha 61 anni.

Gli Elio e le Storie Tese hanno partecipato 4 volte al Festival di Sanremo: nel 1996 con La terra dei cachi, nel 2013 con La canzone monotona, nel 2016 con Vincere l’odio, infine nel 2018 con il brano Arrivedorci. La band in seguito si è sciolta.

Accanto al lavoro di cantate, Elio svolge anche il lavoro di giudice di X Factor in quattro edizioni del talent, dal 2010 al 2012, per poi tornare nel 2015.Inoltre, nel 2022 è diventato giudice in un altro importante show televisivo, Italia’s Got Talent. Ha partecipato anche alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, di cui è stato grande protagonista.

Vita privata

L’artista ha una moglie e due figli, di cui uno con disturbo dello spettro autistico. Tuttavia, la sua vita privata è sempre stata lontana dalla luce dei riflettori.