Italia’s got talent: edizioni, talenti, vincitori, giudici

Italia’s Got Talent (anche abbreviato in IGT) è un programma televisivo italiano basato sul format anglo-statunitense Got Talent, ideato da Simon Cowell.

La prima edizione italiana è stata vinta dalla cantante lirica Carmen Masola; la seconda edizione ha visto il trionfo del pittore Fabrizio Vendramin, la terza edizione è stata vinta dall’acrobata Stefano Scarpa, la quarta dal cantante Daniel Adomako, la quinta dal ventriloquo Samuel Barletti, la sesta dal manipolatore dinamico Simone Al Ani, la settima dal musicista Moses, l’ottava dal trio comico Trejolie, la nona dal pianista Antonio Sorgentone, la decima dal ventriloquo Andrea Fratellini e l’undicesima dal mago Stefano Bronzato.

La dodicesima edizione si svolgerà nel 2022 e andrà in onda ogni mercoledì alle 21:15 su SKY e NOW per un totale di 9 puntate, e successivamente in differita su TV8, ma la finale sarà in diretta su entrambe le reti.

I giudici di questa dodicesima edizione sono: Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, mentre Joe Bastianich lascia il programma e viene sostituito da Elio. La conduzione del programma è affidata a Lodovica Comello.