Jason Statham, chi è: vita, età, film, moglie, figli

Jason Statham è nato a Shirebrook, in Inghilterra, il 26 luglio del 1967. Ha 55 anni e il suo segno zodiacale è Leone.

Jason Statham è figlio d’arte, infatti nasce da una relazione tra una una ballerina e un cantante.

Debutta al cinema nel 1998 con il film Lock & Stock – Pazzi scatenati.

E’ noto per aver interpretato un ruolo da protagonista nel film The Transporter con il quale raggiunge la fama mondiale come attore esperto in arti marziali. Jason diventa nel giro di poco tempo uno degli attori più amati e richiesti nel mondo cinematografico. Tra i suoi film più importanti ricordiamo: The Italian Job, Crank, La rapina perfetta, Fast and Furious 6,7 e 8, Spy, Killer Elite, Shark – Il primo squalo e Fast & Furious Hobbs & Shaw.

Vita privata

Jason Statham è stato fidanzato con la modella Kelly Brook per circa sei anni. Successivamente con l’attrice Sophie Monk e poi con la modella Alex Zosman.

Nel 2016 si sposa con l’attrice e modella Rosie Huntington Whiteley. Nel 2017 i due sono diventati genitori di un bambino a cui hanno dato il nome di Jack Oscar.