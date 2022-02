Nicole Kidman, chi è: vita, età, film, Oscar, marito, figli

L’attrice Nicole Mary Kidman è nata il 20 giugno 1967 a Honolulu, nelle Hawaii, da una famiglia australiana molto benestante: il padre infatti era uno psicologo e biochimico mentre la madre era un’insegnante.

Raggiunge la popolarità come attrice nel 1990 grazie al film Giorni di tuono. Tra l’altro è proprio durante le riprese di questo film che conosce quello che sarebbe diventato suo marito cioè l’attore Tom Cruise.

Nicole Kidman ha recitato in molti film famosi come Batman forever nel 1995; Eyes wide shut di Kubrick nel 1999; Moulin Rouge! nel 2001; The Hours nel 2002, per il quale ha vinto il Premio Oscar alla migliore attrice; Ritorno a Cold Mountain nel 2003; Australia nel 2008; Trespass nel 2011; L’inganno nel 2017 e Il cardellino nel 2019.

Vita privata

Nicole Kidman ha sposato nel 1990 il collega attore Tom Cruise. La coppia ha adottato due figli: Isabella Jane, nata nel 1992 e Connor Anthony nato nel 1995. Tuttavia, i due si sono separati nel 2001. Cinque anni dopo, nel 2006, ha sposato in seconde nozze il cantautore Keith Urban. Da lui ha avuto due figlie: Sunday Rose, nata nel 2008 e Faith Margaret, nata nel 2010.