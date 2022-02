L’anno concluso da poco è stato contraddistinto da grandi cambiamenti economici, contesto che ha visto le criptovaute trovare sempre maggiore spazio e differenziazione. Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da un processo di “normalizzazione” concettuale delle valute basate sulla crittografia, maggiormente accettate rispetto al passato. Nel 2021 due nazioni come El Salvador e Bitcoin hanno adottato Bitcoin, la principale criptovaluta, come valuta ufficiale, per alcuni il preludio di una vera e propria rivoluzione economica che condizionerà il mercato nel giro di pochi anni.

Prezzi criptovalute oggi, 16 febbraio: Algorand, BNB e Gala

Il significato di meta cripto è facile da intuire: si tratta di criptovalute strettamente collegata ai metaversi, contesti virtuali nella maggior parte dei casi associati a piattaforme ludiche che utilizzano i tokens come moneta vera e propria, ma il 2021 è stato contraddistinto anche dallo sviluppo di valute estremamente ambiziose dal punto di vista tecnologico.

Algorand

Criptovaluta sviluppata da un italiano, Silvio Micali, informatico nativo di Palermo, oggi professore del MIT di Boston, che ha sviluppato una piattaforma “sicura, scalabile e decentralizzata”, basata sugli smart contract e che gode di un algoritmo di consenso basato sulla proof-of-stake. Oggi vale 99 centesimi statunitensi.

BNB

Il Binance Coin, chiamato spesso BNB, rappresenta la criptovaluta di una delle principali piattaforme di trading e gestione di crypto al mondo, Binance. Inizialmente sviluppata esclusivamente per pagare le commissioni all’interno della piattaforma stessa, nel 2021 è diventata la terza criptovaluta più grande in termini di capitalizzazione ed è sfruttata ampiamente anche presso altri siti di trading. Ad oggi un BNB vale 432 dollari statunitensi.

Gala

Una delle più famose meta crypto, l’intenzione degli sviluppatori di Gala è stata da subito quella di imporsi nel mondo del gaming: la valuta Gala è infatti la “moneta” sfruttabile all’interno dei giochi Gala Games. Sfrutta il concetto di play to earn, e la blockchain è basata sul funzionamento di Ethereum. Ad oggi un token Gala vale 0.344907 dollari statnutensi.