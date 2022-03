I segni zodiacali più cattivi: ecco chi sono!

L’oroscopo ci da sempre qualche nozione in più riguardo alle personalità di ogni segno. Ognuno di loro ha le proprie caratteristiche e di conseguenza i propri pregi e i difetti. Proviamo a fare una classifica dei 5 segni zodiacali più cattivi, seguendo le caratteristiche di ognuno di loro.

I segni zodiacali più cattivi: al quinto e al quarto posto

Pesci: è incredibile da dire, visto che coloro che sono nati sotto il segno della Vergine spesso sono simpatici e tanto scherzosi, ma questa cosa potrebbe stupirvi! Il segno dei Pesci fatica più di altri a dimenticare i torti subiti, e se è preso in un momento non proprio felice, può diventare pericoloso. Bisogna stare attenti alle parole che diciamo, potrebbero ritorcerci contro.

Scorpione: non siamo più di tanto sorpresi di ritrovare il segno dello Scorpione fra quelli più cattivi. Sappiamo. che le caratteristiche sono ben note: grande gelosia, difficoltà a perdonare, una discreta propensione alla vendetta. Una delle caratteristiche principali è quella di essere dei veri e propri calcolatori, sanno quello che fanno e sanno anche quando usare certe parole per ferire la persona che si trova al suo fianco.

I segni zodiacali più cattivi: al terzo e al secondo posto

Cancro: ebbene si. Nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare il segno del Cancro fra quelli più cattivi, visto che sono considerati esattamente l’opposto, ma c’è una “spiegazione”. Molto spesso si sottovaluta un aspetto importante del loro carattere: quando si sentono feriti, possono diventare quasi letali! I nati sotto il segno del Cancro, ahimè, sono molto rancorosi. Si legano qualsiasi torto al dito, e in più sono molto permalosi. Vogliono sempre stare al centro dell’attenzione e quando non accade si irritano lentamente.

Gemelli: coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli hanno una personalità molto forte, molte volte è indirizzata verso la positività e verso la gentilezza. Eppure possono sorprendere: sono molto lunatici, cambiano il loro umore molto molto velocemente. Diventano in un istante persone dalla quali attendersi qualcosa di poco piacevole.

I segni zodiacali più cattivi: al primo posto

Vergine: al primo posto troviamo coloro che sono nati sotto il segno della Vergine. Il loro lato razionale può portarli, in talune circostanze, a diventare freddi, glaciali, anche spietati! E’ un bene non farli arrabbiare, riescono a distaccarsi totalmente dalla situazione e agire con pura freddezza, ferendo i sentimenti di coloro che gli stanno accanto. Preferiscono salvaguardare se stessi e molte volte dicono cose che non pensano.

E voi cosa ne pensate? Ovviamente le eccezioni esistono, non tutti ovviamente seguono tutte le caratteristiche. Ma ditemi la vostra!