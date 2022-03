Uno degli astrologi più importanti nel panorama italiano è sicuramente Branko Vatovec, conosciuto come semplicemente Branko: dopo un passato da attore teatrale, negli anni 70 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’astrologia, campo dove oramai è diventato un vero e proprio punto fermo. Anche per domani 8 marzo l’astrologo nato in Slovenia è pronto ad aiutare i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione.

Oroscopo Branko domani, 8 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Distrazioni in vista, sopratutto nella fase centrale della giornata, e ciò potrebbero portare ad una netta decrescita dei vostri progressi lavorativi. Sfruttate ogni momento libero per svagarvi ma meglio dedicare al lavoro le prime ore della giornata, dove risulterete più reattivi del solito.b

Vergine – Le difficoltà saranno piuttosto stimolanti, di contro potrebbe essere molto difficile trovare ispirazione e creatività da una condizione eccessivamente piatta. In buona sostanza, necessitate di essere “punzecchiati” per far bene. Buona occasione per programmare fin da adesso il fine settimana.

Bilancia – La routine potrebbe essere eccessivamente deleteria, avete bisogno di trovare nuovi stimoli e indubbiamente sarete in grado anche di fare eventuali nuove conoscenze. Non trascurate quelle “vecchie” però. Momento interessante dal punto di vista creativo, evitate di parlare se non realmente necessario, almeno per un po’.

Scorpione – Poche novità dal punto di vista del lavoro, mentre decisamente megliò saranno le relazioni sociali: siete dotati di carisma sufficiente per fronteggiare le eventuali problematiche che si verificheranno nel corso della settimana, mentre per ambire ad un po’ di relax sarà necessario attendere almeno fino a giovedì prossimo.