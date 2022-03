Uno degli astrologi più importanti nel panorama italiano è sicuramente Branko Vatovec, conosciuto come semplicemente Branko: dopo un passato da attore teatrale, negli anni 70 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’astrologia, campo dove oramai è diventato un vero e proprio punto fermo. Anche per domani 8 marzo l’astrologo nato in Slovenia è pronto ad aiutare i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa propone come previsioni.

Oroscopo Branko domani, 8 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – La via della felicità apparirà decisamente distante, ma si tratta di un’impressione data da difficoltà preventivabili. Se ne siete sorpresi probabilmente non avete preso in considerazione l’ipotesi “peggiore”, lavorativamente parlando. Il pessimismo che ne conseguirà potrebbe compromettere i vostri progressi, evitate di esporvi per ora.

Capricorno – Non sarete lucidi neanche un po’ ma non esitate a prendere una decisione se questa sarà “d’obbligo”. Il vostro senso del giudizio non risulterà appannato nonostante il periodo. Periodo decisamente migliore dal punto di vista familiare.

Acquario – Stanchezza, causa routine, in arrivo. Preparatevi a serrare i ranghi dal punto di vista sentimentale, potreste avere la sensazione diffusa di non fare abbastanza per il partner. Potrebbe non trattarsi solo di un’impressione, ma non sarà il caso di “buttarvi giù” così facilmente e con eccessiva energia.

Pesci – Decisamente poca tranquillità in vista, sopratutto perchè febbraio è stato un mese piuttosto prolifico, a tratti entusiasmante, in particolar modo per gli esponenti di sesso femminile del segno. Provate a ragionare sul “lungo periodo”: le eventuali avversità saranno un’ottima possibilità di crescita per il prossimo futuro.