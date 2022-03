La calma è la virtù dei forti, recita un vecchio detto, ed è sicuramente vero: chi riesce a mantenere un concreto autocontrollo viene solitamente percepito come maturo o quantomeno un individuo “in controllo” della propria parte umorale. Se per molti ciò avviene solo a una certa età, grazie all’esperienza maturata, per altri la situazione è diversa, in buona sostanza c’è chi nasce naturalmente predisposto alla calma.

I quattro segni zodiacali più calmi: ecco quali sono

Secondo molti i segni zodiacali hanno un impatto decisamente importante, contribuendo alla formazione caratteriale: ecco secondo l’astrologia i segni più naturalmente calmi dello zodiaco, prendendo in considerazione tutti e 12.

Bilancia

Quasi naturalmente viene da pensare immediatamente al segno della Bilancia quando si parla di equilibrio e calma. Tutt’altro che un segno poco emotivo, riesce con una naturale fermezza a mantenere il controllo, dimostrando anche una certa attitudine a farlo. Solitamente poche, pochissime cose riescono a far “sbroccare” qualcuno nato sotto il segno della Bilancia.

Scorpione

Meno “naturalmente” predisposti alla calma, i nati sotto il segno dello Scorpione generalmente “imparano” a sembrare sempre pacati e pacifici. Quando vogliono sanno eccome arrabbiarsi ma il loro autocontrollo riesce ad avere la meglio quasi sempre.

Toro

La tendenza, quasi mania, del controllo su ogni aspetto della propria vita del Toro è invidiabile ed è uno dei segreti del suo enorme carisma. Raramente perde le staffe, e solitamente questo non avviene senza diverse “avvisaglie”. E’ un segno molto “diretto” nel dialogo ma anche estremamente comprensivo se trattato bene.

Vergine

Tende ad arrabbiarsi se qualcuno modifica la consueta routine della loro vita, ma Vergine è sicuramente tra i segni più aperti alla comunciazione piuttosto che al conflitto verbale (se non fisico) in assoluto. Anche loro non “nascono calmi” ma lo imparano molto presto, anche come forma di autoconvincimento della propria forza emotiva.