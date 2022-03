L’aggressività spaventa ma è uno dei sentimenti più arcaici e spontanei degli esseri umani. Millenni di cultura e “civilizzazione” hanno portato la stragrande maggioranza degli esseri umani ad avere un controllo maggiore sulla propria aggressività. Sensazione che ancora oggi richiede un ferreo autocontrollo, anche perchè sempre più fattori fanno nascere uno stato di aggressività.

I segni zodiacali più aggressivi: attenzione, ecco quali sono

E’ piuttosto evidente comunque che alcuni profili caratteriali siano maggiormente portati ad essere aggressivi, in maniera più o meno controllata. Ecco quali sono, secondo l’astrologia, i segni maggiormente devoti alle arrabbiature.

Leone

Quasi sempre bonaccione e “alla mano”, il Leone può diventare estremaente aggressivo sopratutto se privato delle attenzioni necessarie, una sorta di “linfa” che permette al segno di imporsi indipendentemente dal contesto. Chi conosce i Leone sa bene che non bisogna farli arrabbiare!

Vergine

Prevedibilmente presenti in lista, i Vergine hanno un carattere a tratti autoritario che deve essere gestito accuratamente dalle persone. I diretti interessati invece non ci pensano più di tanto e sono soliti essere aggressivi quando messi in difficoltà dal contesto. Vergine non la da vinta facilmente, a nessuno.

Ariete

Umorali, passionali, dei veri “peperini”, gli Ariete mettono in evidenza una personalità estremamente competitiva e sono i primi a provare un conflitto, anche solo per il puro gusto di farlo. Nella maggior parte dei casi sono estremamente affidabili anche se hanno la tendenza ad essere un filo paranoici se messi in discussione.

Sagittario

La loro aggressività deriva dall’incapacità costante di non saper gestire le emozioni, sopratutto quelle più incontrollabili. Ecco quindi che “perdono la testa” per un nonnulla, anche se non sono così drammatici.