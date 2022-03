Uno degli astrologi più importanti nel panorama italiano è sicuramente Branko Vatovec, conosciuto come semplicemente Branko: dopo un passato da attore teatrale, negli anni 70 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’astrologia, campo dove oramai è diventato un vero e proprio punto fermo. Novità in vista per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione, collocati almeno teoricamente nella parte centrale dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani, 9 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Anche la migliore delle intenzioni può seriamente “scontrarsi” con la realtà dei fatti: a volte vivete troppo nel vostro mondo e seppur non così tanto con la “testa tra le nuvole”, magari sarà il caso di ritornare un po’ con i piedi per terra in questa fase della settimana, prima che sia qualcun altro a farlo per voi.

Vergine – Sarete a tratti indecifrabili, anche da voi stessi in un certo senso: cercate di capire cosa volete davvero e solo a quel punto riuscirete a riacquistare la fiducia nelle persone che vi circondano e che fino a poco tempo fa vi hanno supportato.

Bilancia – La fiducia è qualcosa estremamente semplice da perdere, ma al contrario è difficilissimo da ottenere, sopratutto riottenere. Quasi niente è irrecuperabile, quindi sforzatevi il giusto per rimediare agli errori che a tratti avete perpetuato.

Scorpione – Stanchezza in vista, anche se sarete psicologicamente pronti, è sopratutto quella mentale a limitare il vostro solitamente eccellente intuito e capacità organizzativa. Basterà una bella dormita, condita da una maggior cura del vostro corpo per poter ritornare in forma smagliante.