I tre segni zodiacali più coraggiosi: ecco chi sono

Una buona dose di coraggio viene “richiesta” in una serie di contesti sempre più diversificati. Con questo termine si fa riferimento ad una generale forza d’animo che nella maggior parte dei casi contrasta il naturale senso logico e di conservazione per perseguire un’azione. A tutti o quasi interessa mostrarsi coraggiosi, ma quali sono i segni zodiacali che lo sono naturalmente?

Leone

Bonaccioni e sicuramente egocentrici, possono apparire eccessivamente conservatori ma ciò non deve trarre in inganno perché la loro indole volitiva e forte in senso generico è molto radicata.

Spesso si fanno carico di problematiche non strettamente inerenti al loro contesto, sia per “ben apparire” ma anche perché realmente desiderosi di mettersi in gioco. Sono anche i primi a difendere le persone che amano e che rispettano.

Scorpione

Non dovrebbe stupire molto trovarsi lo Scorpione in lista, anche se a differenza del Leone sono molto più “umili” e apparentemente non desiderosi di apparire. Il loro senso pratico e capacità di intuito permette loro di stare avanti a tutti e per questo sono spesso in prima linea quando è necessario esporsi.

Sono poco evidenti nel manifestare i propri atti di coraggio ma incredibilmente efficaci.

Sagittario

Potrebbe stupire invece più di qualcuno la presenza di Sagittario, un segno apparentemente ultra sensibile ma che non manca mai di fornire manifestazioni di coraggio molto evidenti anche quando si parla di dinamiche non relative direttamente alla loro persona. Odiano le ingiustizie e riescono sempre ad imporre il loro pensiero, non con la “violenza” quanto piuttosto con i fatti.