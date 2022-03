Oroscopo Branko domani, 10 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 10 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 10 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare su un fantastico primo quarto di Luna per vivere novità entusiasmanti. Un colpo di fulmine, un rapporto di nuovo ricco di passione, nuove intriganti amicizie, qualcosa di bello accadrà sicuramente!

Toro

Domani il nuovo transito di Mercurio ti concederà un bel respiro. Il pianeta degli affari diventerà più amichevole e tu potresti perfino ricevere un’offerta di aiuto da parte di alcuni amici preziosi, dalla tua rete di conoscenze. Finalmente si comincia a recuperare!

Gemelli

Mercurio sarà in Pesci: questo vuol dire possibili intoppi nel lavoro, ritardi o blocchi con un contratto, problemi legali. Cerca di andarci cauto e non azzardare mosse troppo impulsive. Meglio pensare all’amore, perché potrebbe offrirti qualche piacevole sorpresa.

Cancro

Come suggerisce l’astrologo Branko da domani sarebbe il caso di lanciarsi negli affari senza paura. Mercurio sarà in ottima posizione e darà una grande mano. Intensifica i contatti, concludi e firma eventuali accordi da qui fino al 20 marzo, senza preoccuparti troppo di cadere in errore.