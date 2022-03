Oroscopo Branko domani, 10 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 10 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani Mercurio traslocherà nello spazio zodiacale dei Pesci, perciò in aspetto contrario. Potrai incontrare qualche intoppo in più, le notizie e le risposte ritarderanno, una trattativa immobiliare non andrà per il verso giusto.

Capricorno

Da domani Mercurio diventerà attivissimo e potrebbe portarti notizie eccellenti: Forse una vecchia contesa legale si sbloccherà a tuo vantaggio oppure otterrai grandi soddisfazioni professionali, un permesso per la tua nuova attività. Insomma, aspettati il meglio!

Acquario

È vero, domani Mercurio si sposterà in Pesci, ma non sarà un cambiamento antipatico. Dovresti, al contrario, sfruttare questo momento per agire, fare chiarezza dentro te stesso e decidere i nuovi passi da compiere nel lavoro o metterti in gioco in amore. Ciò che conta è non restare fermi!

Pesci

Come invita a fare il popolare astrologo Branko domani potrai continuare a percorrere la strada verso il successo. Mercurio arriverà nel tuo segno, felice di lucidare le tue idee geniali e un po’ visionarie. Non tenertele per te, ma abbi il coraggio di esporle agli altri, metterle in pratica!