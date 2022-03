La bellezza è un fattore molto personale, relativo, che fin da piccoli siamo stati abiutati nella maggior parte dei casi a ritenere almeno parzialmente effimera. Nonostante ciò gli esseri umani sono fortemente influenzati dall’aspetto, sia quello “naturale”, fornito da madre natura, ma anche da tutta una serie di fattori che fungono da “filtro” e ci fa sembrare una persona estremamente attraente.

I segni zodiacali più belli di tutti: ecco la classifica

Per gli appassionati di astrologia anche questo fattore, spesso ingenuamente identificato solo con l’aspetto esteriore: ecco i segni notoriamente più “belli” tra i 12 segni zodiacali.

3. Pesci

La loro calma (apparente) e tranquillità (non solo apparente) li rende incredibilmente affascinanti perchè almeno esternamente riescono ad apparire carismatici e tranquilli nella maggior parte dei casi. E’ l’eleganza che domina le loro azioni così come il loro aspetto: non vedremo mai un Pesci vestirsi in modo sgargiante e pacchiano.

2. Bilancia

Equilibrati ma mai anonimi e banali, anche loro non amano estremismi estetici ma rispetto a Pesci sanno sicuramente “vendersi” nella maniera migliore. Danno il meglio sopratutto in contesti formali e lavorativi, dove possono sfoggiare un savoir-faire che nella maggior parte dei casi fa parte naturalmente del segno.

1. Cancro

Inaspettatamente per alcuni, meno sorpendentemente per altri, è Cancro quello considerabile più “bello” tra tutti i segni, per la semplice motivazione relativa alla spontaneità. Cancro è tutto fuorchè trasandato ma non cura la propria immagine seguendo standard preconfezionati ed imposti dalla società. E’ un genuino, uno spirito libero, a tratti un “ribelle”, fattore che lo rende incredibilmente affascinante.