L’allegria è contagiosa e “naturale” per alcuni, al punto che distinte personalità caratteriali sembrano essere “portatrici sani” di questa tendenza. Siamo naturalmente attratti da chi sembra essere in grado di dribblare i problemi ed apparire sempre di buonumore.

I tre segni zodiacali più allegri di tutti: ecco chi sono

Per alcuni è una questione “naturale” e spontanea, per altri è una sorta di “maschera” per apparire così gradevoli. Fatto sta che avere a fianco una di queste persone “fa bene all’anima”. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni più allegri dello zodiaco: ecco quali.

Toro

E’ nato per divertirsi, e per “spiccare” sopra gli altri. Non tanto dal punto di vista lavorativo ma quando si tratta di “star bene” sono dei veri maestri, abili dialogatori ed estremamente caritatevoli e sensibili verso la loro cerchia di amici e parenti. Preferiscono sempre “far stare bene gli altri” oltre che loro stessi.

Leone

Il carisma impersonificato, il Leone è un segno estremamente accentrativo e può risultare anche “manipolatore” per alcuni, essendo egocentrico. Resta una vera fonte di allegria e buonumore, sono i veri intrattenitori e non si nascondono quando è arrivato il momento di dispensare barzellette, storie divertenti ed in generale, un diffuso buonumore. Nonostante abbia un’autostima decisamente alta, raramente questa “da fastidio”.

Acquario

Estremamente sensibili, empatici e anche piuttosto altruisti. Acquario necessita di compagnia per stare bene ed in molti casi è vero anche il contrario. Sono estremamente pragmatici sul lavoro ma al di fuori del contesto professionale possono effettivamente considerarsi quelli di maggiore compagnia in assoluto. Probabilmente il primato in fatto di buonumore spetta a loro.