Oroscopo Paolo Fox domani, 11 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 11 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata abbastanza promettente. Quello che le stelle ti stanno invitando a fare in questo momento è eliminare tutto ciò che non funziona nel lavoro. Altrimenti ti ritroverai a lavorare molto e a guadagnare poco. Possibili novità all’improvviso! In amore saranno giornate di revisione per le coppie più longeve. Nuove storie all’orizzonte per chi non ha incontrato ancora la sa dolce metà.

Vergine

Domani dovrai metterti nell’ottica di rimboccarsi le maniche e recuperare terreno in amore e nelle amicizie. Grazie a queste condizioni astrologiche favorevoli potresti ottenere molto da qui in avanti. Prova a stare alla larga da chi tenta di arrestare questa tua evoluzione. In questo periodo sei più disponibile a provare nuove strade professionali. Se le nuove responsabilità di suscitano un po’ di ansia, chiedi aiuto a persone valide. Con stelle così positive, vedrai che alla fine tutto andrà per il meglio.

Bilancia

Domani dovrai fare i conti con una Luna in dissonanza: cerca di non spazientirti troppo facilmente. Anche se nel posto di lavoro crescerà l’agitazione, sforzati di non riversarla nel rapporto di coppia o in famiglia. A livello professionale è probabile che dovrai accettare un cambiamento che, per qualcuno potrebbe essere già arrivato. Occhio ai rapporti con il Leone!

Scorpione

Come invita a fare l’astrologo Paolo Fox non dovresti esagerare nel pretendere da te stesso o dagli altri cose impossibile. In generale sul fronte professionale hai ritrovato più stabilità rispetto a un tempo, anche se Saturno contrario non consente ancora passi troppo audaci. In amore dovresti provare a essere meno complicato, non fissarti con una persona irraggiungibile, ma cominciare a guardarti attorno.