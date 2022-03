Oggi si da sempre più valore alla spontaneità, all’essere “se stessi” anche se diversi contesti come quello lavorativo (ma anche quello strettamente personale) richiedono una dose di compostezza, sangue freddo ed abilità con le parole. Buona parte degli adulti ha imparato almeno parzialmente a mascherare o limitare effettivamente la goffagine ma per molti profili caratteriali ciò risulta impossibile o comunque molto più difficile che per altri.

I segni zodiacali più impacciati: sapevi che erano questi?

Secondo l’astrologia questo è determinato anche dal segno, anzi questo sembra essere particolarmente importante: ecco quali sono i segni zodiacali più impacciati in assoluto.

Vergine

Apparentemente in controllo quasi totale delle proprie emozioni, i nati sotto il segno della Vergine provano a mascherare le proprie insicurezza con un atteggiamento inflessibile, spesso considerabile “freddo”. Chi li conosce nell’intimità sa bene quanto questa sia una maschera che funziona solo parzialmente.

Pesci

Un po’ troppo con la “testa tra le nuvole per gli standard moderni, Pesci è un segno estremamente sensibile ed empatico ma anche piuttosto distratto e goffo quando si tratta di far parte di contesti lavorativi o comunque che richiedono una dose di attenzione superiore alla media. Sono dei gran lavoratori ma devono fare i conti con questa indole.

Gemelli

Devono “combattere” fin da giovanissimi con un carattere tutt’altro che stabile, non tanto dal punto di vista dell’umore quanto dell’ansia e delle indecisioni: Gemelli per definizione raramente appare sicuro delle proprie azioni. E’ un profilo estremamente onesto, poco “manipolatore” e machiavellico, ecco perchè sembra ancora più goffo di quanto non sia in realtà.