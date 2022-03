L’essere valorosi è strettamente collegato ad un particolare tipologia di coraggio, ossia chi tende a prodigarsi in imprese e azioni di riconosciuta forza, in modo sprezzante del pericolo. Un valoroso non è tuttavia uno sprovveduto, anzi non lo è per una questione “pratica”.

I tre segni zodiacali più valorosi: incredibile, ecco chi sono

E’ impossibile “imparare” ad essere valorosi anche se alcuni profili caratteriali potrebbero effettivamente provarci, risulta invece una prerogativa di specifici profili caratteriali. Secondo l’astrologia pochi segni zodiacali possono essere considerati meritevoli di questa nomenclatura.

Scorpione

Non ama le “luci della ribalta” ma ha un senso della giustizia e dell’ordine profondamente spiccato, il che lo porta ad essere particolarmente polemico verso le ingiustizie anche se queste non lo “toccano” in maniera particolare. Gli impegni, anche di un certo livello non lo spaventano di certo, anzi.

Sagittario

Anche Sagittario può effettivamente considerarsi a tutti gli effetti un valoroso tra i segni. Spericolati, avventurosi ma non per questo dei “folli”, sono spesso lo specchio di personalità a tratti un po’ ingombrante ma generosi e disponibili ad aiutare gli altri senza voler niente in cambio. Sono spesso associati ad atti particolarmente generosi.

Capricorno

Impavidi ed imprevedibili, ascoltano solo la loro indole più di ogni altra cosa e sono “comandati” da un profondo senso sociale, atto a favorire il bene comune. In sostanza, non stanno a sentire nessuno se non il proprio cuore e la propria capacità di empatizzare con gli altri.

Non amano la luce dei riflettori ma al contrario preferiscono agire restando nell’ombra.