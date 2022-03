Oroscopo Branko domani, 12 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 12 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 12 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna in aspetto contrario potrebbe causarti qualche piccolo problema: un po’ di nervosismo, irritabilità, un contrattempo, perfino un fastidioso mal di stomaco. Ti converrà far passare la giornata senza infilarti in discussioni o impegni gravosi.

Toro

Domani, grazie al nuovo transito favorevole di Mercurio, comincerà un periodo felice dal punto di vista delle amicizie, dei contatti, delle collaborazioni. Perché non fai un programma particolare per questo weekend, per esempio con degli amici d’infanzia?

Gemelli

Domani le stelle ti suggeriranno di contrattare, se c’è in ballo una situazione importante. In questi giorni Mercurio è in aspetto dissonante: ecco perché sarebbe il caso di non tentare approcci troppo azzardati, ma procedere con molta cautela e razionalità.

Cancro

Come suggerisce l’astrologo Branko da domani inizierà un fine settimana molto stuzzicante. la Luna ancora nel segno, Venere a favore: tutti presupposti ottimi per chi desidera vivere nuove attrazioni, passioni, storie d’amore intriganti. Lasciati trasportare dalle emozioni e metti in stand by la ragione.