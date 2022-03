Oroscopo Branko domani, 12 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 12 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 12 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sentirai un desiderio crescente di evadere, regalarti una piccola gita al mare, in collina o comunque fuori città, lontano dagli impegni quotidiani. Hai bisogno di staccare la spina dalle preoccupazioni di ogni giorno, dalle responsabilità, dai problemi di soldi.

Vergine

Domani le stelle ti incoraggeranno a cercare alleati, a chiedere un aiuto a qualcuno, se ti troverai in difficoltà. Avere Mercurio in opposizione non è affatto facile, ma potrai farcela. Se, però, sentirai il bisogno di fare chiarezza intorno a te, di tagliare rami secchi e circondarti di persone fidate, fallo.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà la giornata ideale per staccare la spina, allontanarsi dalle tensioni in famiglia e regalarsi una piccola fuga al mare. Sarà la maniera migliore per evitare i conflitti e ricaricare le batterie ormai scariche.

Scorpione

Domani, complice i molti pianeti in aspetto ottimo, potrebbe arrivare l’occasione d’oro di un viaggio all’estero. Se così fosse, prendila al volo e sfrutta al massimo questo periodo fertile. Anche se Saturno contrario metterà dei limiti a ciò che potrai raggiungere, tu mettiti in gioco con coraggio e fiducia!