Oroscopo domani 12 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, le previsioni oroscopo di Paolo Fox e Branko. Se siete curiosi di scoprire cosa sveleranno le anticipazioni dei due famosi astrologi, leggete le seguenti previsioni per domani sabato 12 marzo 2022.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Se anche voi non state più nella pelle, ecco l’oroscopo di domani 12 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 12 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Sabato sarà una giornata da prendere con le pinze. Molta tensione nell’aria: sarebbe meglio utilizzare più diplomazia possibile con le persone e non cedere al nervosismo. Agitazione anche per il Toro che sentirà crescere il bisogno di chiarire il proprio rapporto di coppia. Domani i Gemelli sentiranno particolarmente l’influenza positiva di Venere e Marte. Aumenterà il desiderio di una storia d’amore, sensuale e passionale. Finalmente il Cancro non dovrà più fare i conti con Venere contraria. Inoltre Giove e Mercurio sono in aspetto favorevole: cresce l’energia positiva e diminuiscono le tensioni. Notizie importanti all’orizzonte.

Per il Leone sarà importante approfittare del fine settimana per parlare in casa. Ci sono dubbi o piccoli problemi da risolvere con il partner. La Vergine si sentirà un po’ meglio rispetto alle giornate passate e sarà decisa a scoprire la verità riguardo una certa situazione. In amore è un po’ troppo distratta. Domani la Bilancia comincerà un weekend caratterizzato da piccole tensioni in famiglia e un po’ di stress in più. Servirà la sua proverbiale diplomazia. Allo Scorpione servirebbe la forza di tagliare un ramo secco in amore, forse restare per un po’ da solo. Bel weekend dal punto di vista dei contatti, delle amicizie.

Infine il Sagittario sta per entrare in una fase della vita molto fortuna e promettente. Più si avvicina la seconda metà dell’anno e più sarà facile avere novità importanti. Per il Capricorno sarà un giorno piuttosto sottotono. Avrà tanti pensieri in testa e forse il bisogno di circondarsi di poche, fidate persone. Domani l’Acquario sentirà dentro sé un desiderio crescente di vivere una piccola folli d’amore, di dare libero sfogo alla sua fantasia, al suo estro, alla sue grade energia. Si preannuncia per i Pesci un fine settimana importante. Con Giove nel segno qualcosa di bello potrà accadere: potrà risvegliarsi un amore, un’amicizia, un’idea creativa.

Oroscopo Branko domani – 12 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 12 Marzo 2022. Domani l’Ariete potrebbe sentirsi piuttosto nervoso, accusare un piccolo malessere fisico, forse un mal di stomaco. Sarà colpa di questa Luna in dissonanza. Per il Toro si preannuncia un weekend piacevole all’insegna delle amicizie e delle nuove conoscenze. Domani i Gemelli dovrebbero provare a contrattare ed evitare di adottare approcci azzardati. Mercurio in dissonanza non renderà loro vita facile! Il Cancro potrebbe ritrovarsi a vivere nuove, impreviste attrazioni, momenti intensi, emozioni profonde per qualcuno.

Domani il Leone sentirà una voglia enorme di mare, di evasione dagli impegni, dai dissapori e dalle preoccupazioni di ogni giorno. È tempo di staccare la spina e concedersi un break. Per la Vergine, se si troverà in difficoltà, sarà importante cominciare a cercare degli alleati, non restare sola. Anche la Bilancia ha un gran bisogno di stare alla larga dai conflitti, specie in famiglia e concedersi una piccola fuga al mare. Sarà la maniera più efficace per fare il pieno di energia. Domani allo Scorpione potrebbe arrivare l’inaspettata opportunità di un futuro viaggio all’estero. Sarà importante coglierla al volo!

Domani il Sagittario dovrebbe fermarsi e approfondire un’eventuale situazione irrisolta e non sfuggire. Per il Capricorno sarà arrivato il tempo di dare più spazio all’amore e agli affetti autentici. Domani, con Venere e Marte nel segno, l’Acquario avrà un desiderio crescente di stare mano nella mano con il suo amore, passare del tempo insieme, risvegliare la passione. I Pesci dovrebbero organizzare una piccola gita romantica con la loro dolce metà: li attende un fine settimana all’insegna dell’amore.