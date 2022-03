Oroscopo Paolo Fox domani, 12 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 12 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo davvero molto importante. Qualcuno potrebbe incontrare l’amore, qualcun altro riuscirà a realizzare un progetto ambizioso a partire dal 6 maggio. Dalla seconda metà dell’anno avrai novità enormi, per cui è arrivata l’ora di ricominciare a credere a un futuro migliore. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere una proposta irrinunciabile: anche se bisognerà ripartire da zero, non rifiutarla. Piccole spese impreviste.

Capricorno

Domani potresti sentirti molto pensieroso, forse sarai un po’ sottotono e sentirai il bisogno di persone fidate attorno. Con la Luna in aspetto contrario sarà normale avvertire una certa tensione, sentirsi giù di morale, ma tu non cedere allo sconforto e vai avanti. Possono succedere dei momenti di down, non devi fartene un cruccio!

Acquario

Adesso che Venere e Marte sono nel tuo segno cresce il desiderio di amore, di una storia passionale, intensa, forse perfino trasgressiva. Hai un gran bisogno di dare libero sfogo a tutta la tua energia, la tua creatività, la tua natura ribelle. Qualcuno cercherà indietro nel passato una vecchia fiamma, qualcun altro avrà voglia di vivere una piccola follia.

Pesci

Come consiglia l’astrologo Paolo Fox domani cominceranno 48 ore molto proficue. Nel corso delle prossime giornate potrebbe accendersi la lampadina e emergere un’idea interessante, potrebbe risvegliarsi una passione o un’amicizia. Insomma, sarà importante buttarsi alle spalle la negatività e i trascorsi tristi e regalarsi un fine settimana piacevole insieme a chi ami. Giove nel segno porta anche fertilità…