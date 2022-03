A volte la linea tra la fiducia e l’eccessiva sicurezza nei propri mezzi è risibile: spesso le persone dal carattere particolarmente predominante sono quelle di maggior successo, ma una persona che gode di un’autostima particolarmente alta può anche essere meno “evidente” rispetto ad altre. C’è qualche punto di contatto con chi è più determinato, ma non sempre le due tipologie di carattere sono sovrapponibili.

Chi sono i segni zodiacali più sicuri di se? Ecco la classifica

In generale si parla di persone dall’indole estremamente sicura ma che in alcuni casi può avere anche effetti “negativi”. Ecco i segni più sicuri delle proprie potenzialità dello zodiaco.

Ariete

Indubbiamente spiccano in ogni classifica che determina la loro estrema forza mentale e capacità di concentrazione. La loro sicurezza non è assolutamente artificiosa ma frutto di un “regime” di progetti che li coinvolge indifferentemente dal contesto. Anche quando devono divertirsi sono “nati per elevarsi” sugli altri.

Leone

Un po’ più “manipolatori”, i Leone sono decisamente più votati all’apparenza che alla sostanza e spendono molto tempo e risorse per essere considerati, non necessariamente “migliori” di altri, ma quantomeno “degni di nota”. Si tratta di profili molto sensibili a dispetto dell’indole che si percepisce esternamente e per questo sempre votati a dare il massimo. La loro sicurezza è un fattore necessario per “rendere” al meglio.

Sagittario

Gli avventurosi di natura, finiscono molto spesso a cacciarsi nei guai e finire al centro di tematiche “scottanti” perchè sia fisicamente che verbalmente sono presenze ingombranti. A volte considerati arroganti per quanto sicuri, non riescono a tenere la bocca chiusa ma le loro parole non sono mai banali.