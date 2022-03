Tutti, o quasi, siamo naturalmente portati a voler essere allegri, più a lungo possibile, anche se si tratta di una condizione mentale che non è solitamente possibile controllare in modo diretto: numerosi fattori condizionano il nostro umore, tematica che impariamo a comprendere fin da piccoli.

I segni zodiacali meno allegri di tutti: ecco chi sono

Sostanzialmente, impariamo ad essere allegri da cose che ci piacciono ma è pur vero che esistono persone più o meno tendenti all’allegria: c’è chi riesce a trovare il lato positivo da (quasi) tutto, ma al contrario c’è chi è tendenzialmente “musone”.

Vergine

Non che non ami divertirsi ed essere allegro, ma Vergine non è certamente il più gioviale della compagnia, sopratutto quando ha altre cose per la testa non riesce a “staccare” ed estraniarsi completamente come fanno altri segni. Resta un profilo affidabile e di grande compagnia, anzi quando è realmente allegro ciò rappresenta un’occasione speciale.

Toro

Superattivo sul lavoro e anche in amore, Toro vive una sorta di malinconia congenita nella maggior parte dei casi. Sembra avere sempre molti, troppi pensieri per la testa, e forse è proprio questo che li rende almeno apparentemente meno capaci di altri di manifestare allegria.

Cancro

Personalità empatica, tende troppo spesso al pessimismo ma non è assolutamente un vittimista: il Cancro sa bene come gira il mondo ed è particolarmente sensibile alle ingiustizie che sono sempre molto evidenti e palpabili. In amore è un profilo appassionato ma tende a “darsi la zappa sui piedi” con eccessiva facilità. E’ l’integrità fatta persona, ma ciò si ripercuote sul suo umore.