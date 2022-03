Senza determinazione non si va lontano: questa forma di “slogan” resta attualissimo e sebbene utilizzato per l’appunto come slogan e come fase motivazionale, non è assolutamente lontano dal vero. Chiunque, anche se dotato di talenti molto importanti, necessita di una forza di volontà talvolta mista a testardaggine, ed a testimoniarlo ci sono molte grandi imprese.

I tre segni zodiacali più determinati: ecco la classifica

Non sempre chi è determinato viene “compreso” in modo positivo da tutti: spesso si tratta di sognatori e persone che vogliono costantemente mettersi alla prova.

Quali sono i segni più determinati dello zodiaco?

3) Ariete

Cocciuti e testardi come pochi, sopratutto in età adulta gli Ariete riescono ad incanalare questa “forma mentis” in azioni concrete anche se il loro modo di fare può apparire brusco e apparentemente disordinato. E’ vero solo in parte: la forza d’animo dei nati sotto questo segno è indissolublmente legata ad un’indole molto sensibile.

2) Vergine

Meno “evidenti” degli Ariete, ma i nati sotto il segno della Vergine rappresentano lo “zoccolo duro” in termini di determinazione, indifferentemente dal contesto di appartenenza. E’ realmente molto complicato vedere un nato sotto questo segno “gettare la spugna”, sopratutto senza aver combattuto.

1) Capricorno

Una sorpresa per alcuni, una conferma per altri: Capricorno rappresenta meglio di tutti la determinazione ma anche la “cocciutaggine” tipica del segno, che li porta a sbagliare ma anche ad avere intuizioni e sensibilità particolari. Virtualmente, niente sembra precluso al loro modo di fare. E’ anche decisamente sconsigliabile provare a “limitare” il loro modus operandi.