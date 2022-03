Oroscopo Branko domani, 13 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 13 marzo 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 13 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti vivere una serata d’amore bellissima, illuminata da una magnifica Luna nel segno del Leone. Sarà un’ottima maniera per mettere da parte i nervosismi passati e riavvicinarti alla tua dolce metà.

Toro

Domani ti converrà fare molta attenzione in famiglia. Nel corso della giornata potrebbero nascere momenti di tensione tra fratelli e sorelle. Sarà colpa di Marte e Venere in aspetto dissonante che provocano dello scompiglio nell’ambito affettivo. Meglio avere prudenza.

Gemelli

Domani, complice Venere e Marte in aspetto favorevole, potresti imbatterti in qualcuno che attirerà la tua attenzione. È il momento giusto per mettersi in gioco in amore, cerca solo di non lasciarti ingannare dalle apparenze: procedi con i piedi piantati a terra.

Cancro

Come suggerisce l’astrologo Branko da domani comincerà un periodo molto interessante dal punto di vista sentimentale. Dovresti sfruttare queste stelle per uscire allo scoperto, specie se esiste già qualcuno che ti sta attraendo, che sta solleticando la tua curiosità.