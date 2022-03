Oroscopo Branko domani, 13 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 13 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 13 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà indispensabile cominciare a riassestarsi. Con Giove e Nettuno contrario potresti avere l’illusione che tutti i progetti siano realizzabili. Prova a tenere i piedi piantati a terra e rimanda a fine mese le mosse più audaci.

Vergine

Domani le stelle ti incoraggeranno a uscire e fare nuovi incontri. anche se stai pagando ancora il prezzo di una settimana piuttosto faticosa, il weekend ti sta aiutando a recuperare. Dovresti mettere da parte le preoccupazioni pratiche e dare più spazio all’amore e alle amicizie.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani, complice un transito lunare favorevole, potrai concederti una domenica di relax per due. Approfitta di queste stelle, decisamente migliori rispetto al passato, per riportare l’armonia nella tua vita e nel tuo rapporto di coppia.

Scorpione

Domani il tuo cuore sarà ancor più vagabondo. In questo momento non ti senti del tutto sereno in amore e in famiglia. Forse avresti solo voglia di provare nuove emozioni o forse senti la necessità di staccare la spina e rimanere un po’ da solo.