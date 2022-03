Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 13 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti converrà fare molta attenzione alle provocazioni altrui: non reagire di pancia! Anche in questa giornata, come sabato, avresti una gran voglia di sbarazzarti di uno scocciatore, qualcuno che ti rimprovera di ogni cosa o che ti vorresti redarguire. In ogni caso, ora senti di aver acquistato molta più forza e sicurezza in te stesso. Anche se ti sei messo contro qualcuno, sei deciso ad andare avanti per la tua strada senza tentennamenti.

Toro

Per il Toro sarà indispensabile usare estrema cautela in amore, se vorranno scongiurare una crisi. Cerca di confrontarti con calma e con il cuore aperto, sforzandoti di trovare le parole migliori. Da qui in avanti sarà utile anche cominciare a sviluppare nuovi progetti, affrontare con attenzione eventuali spese per la casa. Novità interessanti all’orizzonte.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani ha ritrovato la voglia di mettersi in gioco in amore. Forse c’è già una persona che ha attirato la sua attenzione: fai attenzione solo a non ricamarci sopra una storia inesistente! Sarà bene procedere con cautela e con i piedi ben piantati a terra. Chi è coinvolto in una questione legale, dovrà munirsi di pazienza, perché prima di maggio non riuscirà a risolverla. In amore dovresti buttarti il passato alle spalle e pensare al futuro con più fiducia.

Cancro

Le stelle di marzo e aprile risvegliano un sentimento che sembrava sopito da molto tempo. In particolar modo lo scorso inverno sei stato parecchio giù di tono, forse perfino innervosito per una faccenda di lavoro. Adesso, che stai riprendendo a poco a poco quota, potresti addirittura decidere di levarti un sassolino dalla scarpa. Meglio usare la tua ritrovata energia per l’amore, per rinverdire un legame o conoscere gente nuova.