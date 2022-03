Dopo i segni più determinati in assoluto, per par condicio è necessario prendere in esame anche gli opposti, ossia quelli che difettano maggiormente in quanto a determinazione. Non per forza si tratta di persone con poca fiducia nei loro mezzi, a volte è la pigrizia, l’eccessiva tendenza al “vittimismo” ma non solo.

I segni zodiacali meno determinati tra tutti: ecco chi sono

Per alcuni di questi segni questo rappresenta un concreto problema, per altri la soluzione è convivere con questa tendenza, sempre più diffusa oggigiorno.

Pesci

Affidabili, sensibili ed intelligenti, i nati sotto il segno dei Pesci sono anche molto umorali e per questo devono fare i conti con una fiducia in loro stessi che non è assolutamente ai minimi storici ma tende ad essere facilmente modificata da eventi, situazioni ma anche dal semplice mood. E’ una forma mentis che molti del segno imparano a gestire.

Leone

Può sembrare strano, ma anche l’apparente autoritario Leone, uno dei segni più egocentrici in assoluto presenta problemi di autostima, che in realtà non nasconde a tutti, ma che prova quantomeno a limitare nella sua esposizione. Avere un ego importante spesso è la chiave per potere tenere alzata l’asticella della determinazione.

Acquario

Altro profilo caratteriale estremamente sensibile che però non riesce o spesso non vuole tanti problemi e quindi sceglie di non concentarsi più di tanto sui propri obiettivi. Vivi e lascia vivere è uno dei mantra principali dell’Acquario che tuttavia sul posto di lavoro lo fa passare in secondo piano in quanto a produttività.