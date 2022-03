Tutti abbiamo bisogno di affetto, e ciò significa, banalmente che il sentimento deve essere anche elargito: essendo radicato allo stato d’animo ma anche alla formazione caratteriale e dettata dall’esperienza, l’affetto risulta una naturale manifestazione di sentimenti, spesso associata alla fiducia, ma non solo.

I segni zodiacali più affettuosi di tutti: ecco chi sono

Alcune persone manifestano una naturale predisposizione all’affetto, ecco quali sono i segni naturalmente più portati a non nascondersi, da questo punto di vista.

Pesci

Il segno sensibile per eccellenza, è anche tra i più altruisti e questo lo porta a necessitare di manifestazioni di affetto in maniera costante, non essendo abituato a “reprimere” o limitare i propri sentimenti. D’altro canto, è sempre pronto ad elargire affetto, fattore che lo fa stare bene.

Toro

Sempre molto coinvolti, sopratutto quando si tratta di curare aspetti dettagliati della propria famiglia e del proprio rapporto di coppia, ad una prima occhiata non sembrano meritevoli di stare in classifica. In realtà hanno continuamente bisogno di sentimenti positivi e lo fanno chiaramente capire attraverso parole ed azioni, e tra questi spicca proprio il senso di affetto, che viene evidenziato anche da atti di generosità poco dichiarati.

Cancro

Non il più estroverso in assoluto, anzi, ma probabilmente quello maggiormente portato all’affetto, in maniera spontanea, senza tanti giri di parole e problemi. Cancro mantiene intatta la propria integrità ed i modi di fare estremente empatici e diretti: abbracci, baci, complimenti e contatto fisico, senza per questo essere considerati sgarbati, sono una sorta di “Pane quotidiano” per loro.