La vita va “presa” in un certo modo, c’è chi riesce a farlo con filosofia, e chi invece tende ad accogliere gli eventi con pessimismo. Assumere un atteggiamento favorevole è uno dei consigli più “basici” in assoluto anche spesso non è facile: i profili caratteriali più euforici riescono a “passare sopra” anche ad eventi particolarmente stressanti ed incidenti, e per questo sono sia invidiati che poco tollerati.

I tre segni zodiacali più euforici di tutti: ecco chi sono

A loro basta veramente poco per star bene ed in molti casi riescono anche a coinvolgere le persone che hanno intorno.

Sagittario

I più creativi in assoluto ma anche quelli più imprevedibili, al punto da essere incompresi a larghi tratti. Si tratta di personalità sempre al “lavoro” dal punto di vista mentale, che sembrano sprizzare euforia anche a tratti ingiustificata. Tuttavia non sono degli ingenui, sanno bene come “gira il mondo”, e all’occorrenza sanno rispondere “presente”

Leone

Leone vive per spiccare, per essere celebrato ma anche per rendere felici gli altri: quasi naturalmente sono portati al dialogo e sedare gli animi bellicosi oltre a fornire un sincero e concreto supporto quando c’è realmente bisogno di loro. Tendono a sviluppare egocentrismo fin da giovanissimi e non sempre riescono a “nasconderlo” bene.

Bilancia

Quelli meno “evidenti”, ma forse i più euforici “sotto mentite spoglie”. Estremamente sensibili e ragionati, i Bilancia più che scappare dalle avversità le accolgono quasi con gioia, ed anche se questo spesso provoca stress, tende a fortificarli. Il loro atteggiamento positivo è estremamente invidiabile.