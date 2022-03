Oroscopo Branko domani, 14 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 14 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 14 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle ti inviteranno a ricominciare. Anche se nelle ultime settimane hai dovuto affrontare dei problemi, qualche momento di tensione, forse in famiglia, d’ora in avanti potrai ripartire da zero e lavorare sodo per realizzare i tuoi obiettivi. Le occasioni non mancheranno!

Vergine

Domani dovrai usare estrema cautela nel lavoro per non cadere vittima di strane manovre. Se qualcuno cercherà di spingerti a prendere una decisione, dovrai cercare di capire se lo sta facendo per un suo tornaconto personale, perché si sta muovendo proprio ora. Fai attenzione.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani sarà una giornata molto produttiva, soprattutto per ottenere nuovi contatti utili per il futuro. Dovresti approfittarne, e muoverti nelle prossime ore, no restare fermo. Chi sta avendo qualche grattacapo pratico, forse legato a un contratto o un accordo, dovrebbe cercare di risolverlo entro maggio e non oltre.

Scorpione

Domani crescerà in te il desiderio di raggiungere una meta ambiziosa. Le doti non ti mancheranno, nemmeno l’aiuto dall’alto. Cerca solamente di non fare passi troppo azzardati e ricordati che Saturno sarà ancora in aspetto dissonante.