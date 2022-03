Oroscopo Branko settimana dal 14 al 20 marzo 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 14 al 20 marzo 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali belle novità o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì stuzzicante in cui sarai travolto da un vento di passione. Martedì qualcuno potrebbe ritrovarsi a vivere un’avventura tanto eccitante quanto inattesa. Occhio a sabato, perché sarai piuttosto litigioso: possibili discussioni in amore.

Toro

Lunedì alcuni agguerriti concorrenti potrebbero crearti piccoli problemi: fai molta attenzione. Martedì dovrai usare cautela con il partner: il tuo amore sarà alquanto nervoso. Per fortuna, venerdì ci sarà un dolce plenilunio che aiuterà i sentimenti: approfittane, se vorrai riportare un po’ di armonia in famiglia.

Gemelli

Martedì sarà la giornata giusta da dedicare ai messaggi e alle e-mail lasciate in sospeso: non rimandare! Mercoledì, se sarai alle prese con una nuova opportunità di lavoro, riuscirai a essere particolarmente convincente. Venerdì potresti accusare piccoli disturbi, un leggero calo fisico.

Cancro

Lunedì sarai alle prese con questioni bancarie: nulla di cui preoccuparsi! Mercoledì le stelle ti inviteranno a procedere con fiducia, se stai portando avanti una trattativa. Giovedì potresti ritrovarti a firmare un accordo vantaggioso.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà alla grande. Lunedì avrai l’energia giusta per ricominciare, dopo alcune settimane difficili. Martedì potresti sentirti amato e ammirato da chi ti sta attorno: sarà l’effetto della Luna nel segno. Sabato qualcuno potrebbe innamorarsi in maniera del tutto inaspettata…

Vergine

Lunedì qualcuno potrebbe compiere strane manovre nel posto di lavoro: sii prudente! Mercoledì avrai modo di esporre le tue idee ed essere ascoltato: buttati, senza timore. Sabato sarà indispensabile fermarsi e fare bene i conti, calcolare le entrate e le uscite.

Bilancia

Lunedì sarà una giornata proficua per intensificare i contatti utili, allargare la tua rete di conoscenze. Martedì i nati in Bilancia single potrebbero fare un nuovo, interessante incontro, vivere un possibile flirt. Sabato comincerà un fine settimana in cui sentirai di aver ritrovato una grande armonia con te stesso e con le persone vicine.

Scorpione

Martedì qualche piccolo disturbo fisico, forse ai denti o alle ossa, potrebbe infastidirti. Mercoledì riceverai dei riconoscimenti importanti e del tutto inaspettati. Venerdì qualcuno ti farà un’offerta d’amore che ti emozionerà: sarà difficile rifiutarla!

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà in maniera entusiasmante. Lunedì potrebbero arrivare buone notizie dall’estero. Occhio alla gola, martedì: se non farai attenzione, correrai il rischio di stare male! Venerdì dovrai fare i conti con un certo nervosismo: cerca di tenerlo a bada.

Capricorno

Lunedì sarà una giornata contraddistinta da eccitanti scambi di sguardi sexy. Martedì saranno molti i Capricorno che si sentiranno attratti verso una persona e felici, innamorati. Venerdì qualcuno potrebbe imbattersi in un felice incontro.

Acquario

Martedì è probabile che dovrai affrontare una nuova sfida: avrai tutte le carte in regola per vincerla! Giovedì qualcuno sarà impegnato in uno studio legale, per trovare un accordo, forse matrimoniale. Venerdì chi è single da tempo potrebbe scoprirsi innamorato di una persona…

Pesci

Lunedì sarà la giornata giusta per fare passi in avanti nella carriera: le stelle saranno con te, determinate ad aiutarti. Martedì potresti avere un’idea letteralmente vincente: non avere timore di condividerla con gli altri. Venerdì è probabile che dovrai affrontare un chiarimento importante.