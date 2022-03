Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 13 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una bella carica di energia e un cielo valido a sostenerti. Purtroppo, però, Mercurio sarà contrario: questo vorrà dire possibili blocchi, ritardi o stop nei tuoi programmi. Non scoraggiarti! Da maggio in poi tutto si sbloccherà e tu potrai raggiungere i traguardi prefissati. Si tratta solo di tenere la tua agitazione, l’ansia di fare sotto controllo fino ad allora.

Capricorno

Domani, ma soprattutto a metà settimana, sarai sostenuto da Sole, Giove e Mercurio. Dovrai approfittarne per trarre dei piccoli vantaggi, risolvere piccole difficoltà, ottenere risposte. Anche se di recente hai subìto un taglio nel lavoro, un cambiamento improvviso, cerca di non buttarti giù e vai avanti. Entro il mese di aprile riuscirai a firmare un contratto, a farti rimborsare dei soldi o trovare un accordo.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti avvertire un certo scombussolamento interiore, cambiamenti profondi in corso oppure sei tu a desiderarli. L’importante è non provare a convincersi che tutto va bene così com’è. Queste stelle sono molto importanti per l’amore: novità in vista! La Luna in aspetto contrario potrebbe renderti un po’ nervoso o in apprensione per il denaro, per le spese. Se hai dei problemi, cerca consiglio da chi ne sa di più.

Pesci

Domani ti renderai sempre più conto che è possibile ripartire, dopo un periodo piuttosto negativo. D’ora in avanti potrai andare avanti al meglio. Ciò che conta è lasciarsi alle spalle i ricordi tristi, soprattutto se hai concluso una relazione da poco. È tempo di guardare avanti con fiducia, perché ti sta aspettando un futuro più roseo.