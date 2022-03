Oroscopo Paolo Fox domani, 14 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 14 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 14 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la settimana partirà con il piede giusto. Venere e Marte saranno in aspetto favorevole: buone notizie! Nonostante gli evidenti problemi di questo momento per tutti, tu potresti farcela più facilmente di altri, grazie al sostegno di buone stelle. Anche se non sono del tutto dissolte le tensioni in amore e in famiglia, prova a recuperare più serenità, perché la settimana che sta per cominciare, sarà molto promettente.

Toro

Per il Toro sarà indispensabile fare più chiarezza in amore, perché non tutto sta filando liscio. Chi sta trascinando una grave crisi da molto tempo, non potrà più nascondere la testa sotto la sabbia: marzo lo costringerà a guardare in faccia la realtà. Sul fronte lavorativo, per fortuna, le cose vanno meglio, anche se vorresti qualche gratifica e conferma entro un paio di mesi.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani inizierà una settimana che potrebbe portare qualche disagio, forse perfino una discussione tra martedì e giovedì. Ti sentirai stressato da tante scadenze, richieste, ritardi e problemi con i soldi. Ricordati però che sarà solo un momento passeggero. Tieni duro! Da maggio in poi si risolveranno molte problematiche di carattere pratico.

Cancro

Domani potrai contare su Sole, Giove e Mercurio favorevoli, Venere non sarà più in dissonanza. Con un cielo così finalmente potrai dire addio ai tuoi problemi e perfino trovare una nuova strada lavorativa altrove, forse in un’altra città con un discreto successo. In amore non ti provocherà più momenti di tensione. Chi, però, ha chiuso una storia, è probabile che abbia voglia di restare un po’ da solo.