Per alcuni dimostrare i propri sentimenti risulta essere più complicato che per altre persone, notoriamente più espansive da questo punto di vista: chiamarli “freddi” sarebbe ingeneroso sopratutto perchè non è necessariamente così.

Chi sono i segni zodiacali meno affettuosi? Ecco la risposta

I “meno affettuosi” possono esserlo per motivi diversi, magari formazione caratteriale, insicurezza o semplice volontà a non manifestare l’affetto nella maniera tradizionale, quella più evidente. Anche questa peculiarità sembra essere strettamente legata al segno zodiacale. Ecco i segni zodiacali conosciuto per essere poco affettuosi.

Acquario

Non sono assolutamente “freddi” per questo non meritano questa definizione. Tuttavia hanno numerosi problemi a manifestare in modo aperto e sincero i sentimenti più puri e spontanei. Tendono ad essere un po’ troppo individualisti anche sul posto di lavoro, ma gran parte della loro poca affezione è determinata dalla poca fiducia cieca nei rapporti umani.

Vergine

Differente il “discorso” per Vergine che si impegna molto per “sembrare” quasi anaffettivo. In realtà è un segno profondamente sensibile e delicato ma proprio per questo ha una certa paura intrinseca di esporsi sia mentalmente che fisicamente. I nati sotto questo segno riescono solo “alla fine” del periodo di conoscenza a sbilanciarsi.

Gemelli

Anche Gemelli “sceglie” di essere inaffettivo, in realtà tendono a manifestare in altre maniere i propri sentimenti più profondi. La personalità stessa del Gemelli è un’arma a doppio taglio ma fondamentalmente è quello che il segno stesso intende fare, ossia “confondere” l’interlocutore.

Gemelli è anche l’anticonformista per eccellenza, quindi come detto “sceglie” di apparire o no, affettivo.