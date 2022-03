La buona compagnia piace a chiunque, ed anche se si tratta di un concetto molto personale, condizionato da diversi fattori, i tipi gioiosi non a caso sono quelli maggiormente ambiti in ogni tipo di contesto sociale. Con questo termine si fa riferimento alle personalità che sono in grado non solo di “elargire buonumore” in maniera spontanea ma anche quelle persone che riescono a calmare gli animi e fornire un quasi immediato senso di benessere con la sola presenza.

I tre segni zodiacali più gioiosi: ecco chi sono

Spesso sono associati all’ottimismo ma non necessariamente: eco quali sono I tre segni zodiacali più gioiosi.

Acquario

Strano per qualcuno, ma è proprio l’ultrasensibile Acquario, uno dei profili caratteriali più avventurosi ed indipendenti, a “spiccare” in questa lista. Sono idealisti fin dalla nascita e non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno ma non sono assolutamente difficili da trattare, basta comprenderli, ed in cambio i nati sotto questo segno si riveleranno amici e compagni estremamente gradevoli.

Leone

I “bonaccioni” della compagnia, sono dotati di un magnetismo quasi spontaneo e di una parlantina estremamente popolare per quanto apprezzata. I Leone sono nati per essere famosi ed accentratori ma non sono assolutamente interessati a manipolare.

Bilancia

Gioiosi ma per motivazioni differenti dagli altri segni, è la pace e l’equilibrio a contraddistinguere le azioni ed il modus operandi dei Bilancia, da sempre orientati a trovare un equilibrio con tutti, non per questo privandosi mai della loro integrità. E’ praticamente impossibile arrabbiarsi con loro ma anche con qualcun altro, se loro sono presenti.