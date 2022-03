Oroscopo Branko domani, 15 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 15 marzo 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 15 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani, complice una magnifica Luna nel tuo segno, sarai ammiratissimo da tutti. Stai attraversando un momento di grande rivoluzione sul lavoro, anche se per adesso non si vedono ancora i guadagni che vorresti. Sii paziente!

Vergine

Domani sarà essenziale studiare una strategia, un piano giusto per affrontare i problemi di lavoro. Se da giorni percepisci qualche disagio, una certa tensione nell’aria, ti converrà usare la testa e non reagire d’impulso. Attenzione a chi non te la racconta giusta.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani si profila una giornata particolarmente eccitante, merito di questa Venere di nuovo favorevole. Nelle prossime ore potresti imbatterti in un incontro fatale, vivere un flirt tanto eccitante quanto improvviso.

Scorpione

Domani la Luna in quadratura potrebbe causarti un piccolo calo fisico, un malessere ai denti o alle ossa. Meglio avere prudenza e, se necessario, fare un veloce check up medico. Non strapazzarti troppo! Sfrutta le prossime ore per staccare la spina e prenderti cura del tuo corpo.