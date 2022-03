Oroscopo Paolo Fox domani, 15 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 15 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 15 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora nel tuo segno. La sua presenza potrebbe amplificare la tensione in famiglia, tra genitori e figli, o con il partner, se qualche famigliare sta interferendo nel rapporto di coppia. Forse qualche pensiero legato alle spese sta contribuendo e provocare disagio nella tua vita. Sii prudente!

Vergine

Domani purtroppo dovrai fronteggiare Mercurio e Giove in opposizione. I due pianeti potrebbero procurarti tensioni nel posto di lavoro. Forse dovrai farti le tue ragioni usando determinazione e una buon strategia. Forse dovrai difenderti da una persona invidiosa che tenterà di metterti in difficoltà. Fai molta attenzione.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti approfittare di quest stelle positive per cominciare a risolvere un problema che ti affligge da tempo. Forse sarà necessario trovare un accordo, chiudere un contratto. Ciò che conta è farlo entro il mese di maggio, perché poi diventerà più complicato. In amore occorrerà cautela con Ariete, Cancro e Capricorno.

Scorpione

Domani potresti sentirti ancora un po’ nervoso: cerca di tenere la tua agitazione sotto controllo. In amore dovresti fare molta attenzione: non lanciarti in una storia che non ti offre garanzie e nemmeno in un ritorno di fiamma inaspettato. Meglio andarci con i piedi di piombo.