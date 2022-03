E’ la voglia di esplorare, di dare voce all’istinto che da sempre contraddistingue gli esseri umani ad aver portato scoperte, invenzioni e rivelazioni: gli spiriti avventurosi, talvolta definiti visionari, talvolta poco lungimiranti, sono quelli che spesso fanno da spartiacque nella storia.

Quali sono i segni zodiacali più avventurosi? Ecco la classifica

Come per tante altre cose, secondo l’astrologia lo spirito avventuroso è strettamente legato al segno zodiacale, che determina la struttura caratteriale di un singolo elemento. Quali sono quindi i segni notoriamente più avventurosi in assoluto?

3. Gemelli

I curiosi, ed apparentemente imprevedibili Gemelli rientrano di diritto in classifica. Come già accennato, fanno parte di quella categoria di persone che fondamentalmente “se ne sbatte” delle etichette e dei luoghi comuni, e che riesce e/o vuole contenersi quando c’è da sbilanciarsi. Così come risulta quasi impossibile arrestare il loro continuo fare domande e voler scoprire.

2. Sagittario

Gli amanti dell’insolito, dell’esotico e dell’inesplorato: Sagittario deve essere continuamente stimolato a scoprire cose nuove, anche perchè tende ad annoiarsi in continuazione. Anche in amore tende a palesare un po’ di indolenza, tuttavia spesso come partner risulta essere ideale una personalità maggiormente “sedentaria” e tranquilla. Anche Sagittario è fondamentalmente da “accettare” così com’è.

1. Ariete

E’ disposto a scottarsi ma deve scoprire se effettivamente il fuoco brucia e perchè. In una frase del genere può essere effettivamente rappresentato con efficacia il segno dell’Ariete, da sempre “capoccione”, testardo ma anche dal grande cuore. Nonostante le apparenze è un grande ascoltatore anche se piace esporsi in prima persona, volendo apparire come effettivamente molto avventuroso. Ecco perchè conquista il primato in classifica.