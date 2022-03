E’ realmente impossibile andare d’accordo con tutti, anche se la società e numerosi altri fattori a volte quasi ci obbligano a provarci: le personalità sono estremamente distinte e sfaccettate, ed anche se contesti particolari non sono “scelti da noi”, a volte il quieto vivere senza per forza provare ad avere un rapporto integro con tutti rappresenta la scelta migliore.

E’ anche possibile identificare i segni più fastidiosi.

Ecco chi sono i segni zodiacali più fastidiosi di tutti: CLASSIFICA

Questo perchè ci sono alcuni profili caratteriali che per vari motivi risultano estremamente fastidiosi, a volte nel parlare, altre volte anche se stanno zitti. L’astrologia può darci una risposta anche in questo caso.

Scorpione

E’ il tipico segno che divide, o lo si ama o lo si “odia”. Tende ad essere estremamente caustico e fastidioso con almeno la metà delle persone che conosce, e ciò non sembra infastidirlo, anzi. Se non amate uno Scorpione, sappiate che probabilmente il sentimento è reciproco.

Toro

Differente il discorso per Toro che spesso è semplicemente “troppo”: eccessivamente teso, eccessivamente felice, eccessivamente preoccupato. La personalità di questo segno non ha limitazioni o “filtri” di sorta, va accettato così com’è.

Bilancia

I Bilancia risultano fastidiosi perchè almeno nella maggior parte dei casi non sono istintivi. Se ciò è un bene in alcuni contesti, può essere interpretato come un segno di eccessiva passività sopratutto quando si discute di problemi personali.

Vergine

Non può mancare Vergine, meticoloso e preciso ma anche quasi “orgoglioso” dell’essere fastidioso a larghi tratti. Del resto i nati sotto questo segno non conoscono mezze misure. Sono piuttosto “estremi” in ogni ambito.