Oroscopo Branko domani, 16 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 16 marzo 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 16 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata ideale per cominciare una dieta depurativa. Se da giorni ti senti poco in forma, dovresti iniziare a fare più attenzione a ciò che mangi: forse di recente ha ecceduto a tavola e ti sei sentito male! Non c’ miglior occasione della primavera per rimettersi in piena forma.

Capricorno

Domani sarà una giornata particolarmente interessante dal punto di viste professionale. Nelle prossime ore, infatti, potresti ricevere contatti con l’estero utili per il tuo futuro. Sarà solo l’inizio di una nuova fase della tua vita che si preannuncia ricca di opportunità.

Acquario

Come indica l’astrologo Branko domani servirà particolare cautela, se sarai dall’avvocato per una questione delicata. Qualcuno potrebbe essere alle prese con un accordo o una divisione: meglio agire con prudenza e contare fino atre, prima di parlare.

Pesci

Domani la Luna in opposizione potrebbe renderti nervoso o affaticato. Se non farai attenzione, rischierai perfino di cadere in sciocche contraddizioni! Meglio usare la massima cautela e lasciar passare la giornata, senza grandi intoppi.