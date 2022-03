Oroscopo domani 16 marzo 2022: previsioni per tutti i segni di Paolo Fox e Branko

Ecco, puntuali come ogni giornata, le previsioni oroscopo di Paolo Fox e Branko per domani lunedì 14 marzo. Se siete curiosi di scoprire cosa sveleranno le anticipazioni dei due famosi astrologi, leggete le seguenti previsioni per domani mercoledì 16 marzo 2022.

Tutti i giorni tantissimi italiani vogliono scoprire alcune anticipazioni astrologiche pubblicate da Paolo Fox e Branko attraverso l’app. Astri e il libro Calendario Astrologico. Se anche voi non state più nella pelle, ecco l’oroscopo di domani 16 marzo.

Oroscopo Paolo Fox domani – 16 Marzo 2022

Oroscopo domani Paolo Fox – Cominciamo le previsioni parlando dell’Ariete. Il segno di fuoco, primo nello zodiaco, è da giorni nervoso, specialmente nei fine settimana. Cresce la voglia di recuperare e di levarsi qualche piccola soddisfazione. Domani il Toro percepirà uno spiraglio di miglioramento nei rapporti con gli altri, più voglia di confrontarsi. I Gemelli avranno due giornate, mercoledì e giovedì, particolarmente nervose: servirà estrema cautela, per non arrabbiarsi. Il Cancro dovrà cercare di dedicarsi di più all’amore, creare più equilibrio con il partner e, in generale, intorno a sé.

Per il Leone sarà essenziale cercare di non spendere troppi soldi e chiarire con il partner, Meglio non aggredirlo, ma cercare un punto d’incontro. Domani la Vergine dovrebbe fare particolare attenzione alle persone poco affidabili, poco serie. Possibili discussione nel lavoro. Per la Bilancia sarebbe importante essere più paziente e meno orgogliosa in amore. Bisogno chiudere un accordo al più presto, e comunque entro la fine di aprile. Lo Scorpione sarà afflitto da nuove perplessità, soprattutto in amore. Se il sentimento non si accende, forse varrebbe la pena lasciare perdere. Meglio concentrarsi sul lavoro.

Infine il Sagittario avrà voglia di agire, ma qualcosa lo fermerà. In amore, al contrario, ci sarà un grande slancio. Occhio ai tradimenti! Il Capricorno dovrebbe sfruttare la massimo la lucidità mentale, le buone idee che avrà tra mercoledì e giovedì. Domani l’Acquario potrebbe sentire la mancanza di una persona cara e fidata, capace di sostenerlo nelle sue idee e nei suoi progetti. Infine, i Pesci dovranno fronteggiare una Luna dissonante. Possibile fiacchezza e nervosismo per le prossime ore. Nel weekend ritornerà il sereno.

Oroscopo Branko domani – 16 Marzo 2022

Oroscopo domani Branko – Anche per il nostro secondo astrologo andiamo a vedere segno per segno quelle che sono le previsioni di domani 16 Marzo 2022. Domani l’Ariete sarà al giro di boa di una settimana che lo sta vedendo tornare in carreggiata, con grinta. Arriveranno nuove energia al Toro, grazie a una bellissima Luna. Sarà importante, però, fare in modo di non urtare contro nessuno. Domani i Gemelli saranno molto convincenti, ma occhio alle discussioni! Per il Cancro sarà possibile procedere con le sue trattative in corso senza nessuna difficoltà o timore.

Domani il Leone avrà una giornata molto produttiva per gli affari e le trattative. Cautela in amore. Per la Vergine sarà utile portare avanti la sue idea con fiducia e determinazione. Attenzione a chi non trasmette troppa serietà o affidabilità nel lavoro. Domani la Bilancia avrà molte idee e progetti per la testa che non aspetteranno altro che essere realizzati. Lo Scorpione potrebbe ricevere quei riconoscimenti che attende da tempo nel lavoro.

Domani il Sagittario dovrebbe cominciare una dieta depurativa e disintossicare il suo corpo. Domani il Capricorno potrebbe avere interessanti contatti con l’estero. Chissà che non gli tornino utili per il suo futuro lavorativo! L’Acquario sarà impegnato in uno studio legale a discutere di un accordo o di una divisione. Infine, domani i Pesci dovranno contrastare gli effetti negativi di una Luna opposta: occhio alle contraddizioni!