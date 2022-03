Oroscopo Paolo Fox domani, 16 Marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 16 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 Marzo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i primi quattro segni dello zodiaco!

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una gran voglia di recuperare terreno. Anche se avverti una certa pressione su di te da mesi, anche se i weekend diventano sempre più momenti di disagio, se non discussioni, prova a calmarti! La seconda metà del mese le stelle ti proteggeranno molto di più, il Sole fra tutti.

Toro

Domani ci sarà un barlume di miglioramento, voglia di confrontarsi e giovedì potrai contare perfino su una splendida Luna. I rapporti interpersonali ritroveranno più armonia, anche se di recente ti sei sentito tradito da qualcuno o hai discusso più volte. Cerca di recuperare, senza metterti contro nessuno. In amore dovrai avere ancora prudenza: possibili discussioni per via delle spese.

Gemelli

Come indica l’astrologo Paolo Fox domani e dopodomani saranno due giornate particolarmente agitate: fai attenzione! Chi ha un appuntamento, sarebbe il caso di chiedere una seconda conferma, altrimenti rischierà di saltarlo. Se verrà rimandato un accordo, un incontro non andare su tutte le furie. In generale, sei protetto da buone stelle: dovrai far passare queste 48 ore senza grandi intoppi o arrabbiature nate per banalità.

Cancro

Domani dovresti iniziare a dare più attenzione all’amore. Se stai vivendo momenti di tensione con il partner, forse per le spese, dovresti sforzarti di costruire un migliore equilibrio con te stesso e intorno a te. Ottimo cielo per le trattative. Entro il 20 del mese potrebbe arrivarti un’offerta ghiotta oppure, se sei un libero professionista, potresti chiudere un buon accordo.