Oroscopo Paolo Fox domani, 16 Marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 16 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 Marzo: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete i quattro segni centrali dello zodiaco!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e giovedì saranno due giornate in cui dovrai fare chiarezza per via delle spese, dei soldi. Dovresti provare a spendere di meno! Marzo sarà un mese di grandi compromessi, soprattutto in amore, altrimenti correrai il rischio di litigare un po’ accesso con il partner. Cercate di venirvi incontro, se uno dei due reclama la presenza dell’altro o se ci sono alcune incertezze.

Vergine

Domani e giovedì dovrai guardarti bene le spalle, specie da chi riterrai poco raccomandabile, poco serio. In questo periodo sarebbe meglio non tentare azzardi, ma restare in osservazione. Per quel che riguarda gli accordi e i soldi potrebbero esserci ancora diverse discussioni e mediazioni. Sii prudente! In amore dovresti impegnarti per non trascurare troppo il partner.

Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una buona giornata, ma il meglio arriverà nel weekend, quando avrai Marte e Venere dalla tua parte. Dovresti cercare di chiudere un accordo entro maggio, così poi sarai più tranquillo, In amore avresti bisogno di più equilibri e di mettere l’orgoglio da parte. Cercate piuttosto di trovare un punto d’incontro e di avere più pazienza.

Scorpione

Domani potresti avere nuove perplessità: in questo momento potresti sentirti messo da parte nel lavoro e avere incertezze in amore. Non dovresti insistere, se la relazione non decolla. Ti converrà focalizzarti sul lavoro. Prudenza nei rapporti con l’Ariete, il Toro e l’Acquario.