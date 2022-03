Oroscopo Paolo Fox domani, 16 Marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 16 marzo 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 Marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curiosi di scoprire le previsioni astrologiche del popolare astrologo romano? Leggete gli ultimi quattro segni dello zodiaco!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai deciso a muoverti, eppure qualcosa farà da stop. Nonostante l’alleanza di Venere e Marte, sul lavoro persistono delle incertezze. In amore, invece, ci sarà un grande slancio, a tal punto che chi è in coppia potrebbe cadere nel tradimento. In ogni caso tra mercoledì e giovedì dovrai fare i conti con la Luna contraria che potrebbe causarti una profonda stanchezza, un certo malessere.

Capricorno

Domani e giovedì saranno due giornate da sfruttare al meglio, perché poi da venerdì sarai di nuovo sottotono e nervoso. Le prossime 48 ore potrebbero regalarti buone intuizioni, una bella lucidità mentale. Se ci sarà da chiarire con qualcuno, farti le tue ragioni, sarebbe il caso di farlo in questi due giorni e non aspettare il fine settimana. Da venerdì dovrai munirti di più pazienza.

Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cercare di fare attenzione a chi ti dimostra solidale solo in superficie. Nell’arco della giornata potresti sentirti un po’ solo nel portare avanti le tue idee, le tue richieste. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco una persona casa disposta a seguirti e sostenerti. Durante il weekend tornerà alla ribalta una buona iniziativa.

Pesci

Domani avrai sempre il Sole e Giove nel segno: ottime notizie! È un buon momento per esprimere a pieno la propria creatività, le idee, la vena artistica. Purtroppo, la Luna dissonante potrebbe renderti di cattivo umore nelle prossime roe, forse avrai il sonno agitato e ti sentirai affaticato. Anche se avrai un giorno offuscato, non preoccuparti! Il fine settimana sarà splendido: perché non lo trascorri con amici e persone che ti vogliono bene?