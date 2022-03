Il canto come ogni forma di espressione artistica è strettamente legata al talento, ma quest’ultimo non rappresenta l’unico fattore: molti cantanti famosi non sono “nati” con una particolare predisposizione fisica al canto ma grazie ad un’indole emotiva particolare rescono a “colmare” seppur parzialmente un talento non eccelso.

I segni zodiacali più bravi a cantare: incredibile, ecco chi sono

Molti sostengono che la musica arriva dal cuore e in molti casi ciò non è lontano dal vero: ecco i segni zodiacali più abili a cantare tra tutti e 12.

Pesci

Sono segni profondamente dotati di senso artistico e attraverso il canto sono in grado di far comprendere a tutti i loro umore e le sensazioni più nascoste. Non solo anna ricerca della “tecnica perfetta”, per la maggior parte di loro il canto è semplicemente una forma di sfogo, un diletto, un passatempo, ma considerato assolutamente apprezzabile anche da chi li ascolta.

Ariete

Sono dei veri maestri a far “fruttare bene” ciò che hanno. Anche se non sono spesso i più talentuosi a loro basta molto poco per emergere: riescono infatti ad incanalare in poche strofe o anche in un semplice motivetto gran parte delle loro emozioni. Sono dotati di un grande senso del ritmo.

Capricorno

Un segno così polivalente non può che essere presente in lista: Capricorno sa bene dove “andare a parare” quando si tratta di esibirsi sul palco, ma anche tra gli amici e perchè no, anche sotto la doccia: non solo il talento tende a non mancare ma anche la determinazione è uno dei “punti forti” del segno.