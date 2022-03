Praticamente ogni persona sul pianeta ambisce alla felicità, stato emotivo troppo spesso considerato raro per una serie di fattori comuni: situazioni personali e non, economia, salute e tanti altri tendono a condizionare il nostro umore, anche se questi problemi risultano permeabili per l’umore in maniera differente da persona a persona.

I segni zodiacali più felici di tutti: ecco chi sono

Fin da molto giovani iniziamo a notarlo: alcune persone sembrano essere più felici di altre, e ciò è dovuto dal modo particolare in cui affrontano le giornate. Quali sono i segni zodaicali più felici di tutti?

Acquario

Molto emotivi ma riescono nella maggior parte dei casi a “celare” gli aspetti negativi del proprio umore. Ecco perchè pur non essendo i più ottimisti, appaiono sempre felici o comunque in totale controllo della propria vita anche se in realtà non è sempre così. Quando si presenta loro un problema sono i primi ad affrontarlo con il sorriso sulle labbra e non fanno drammi.

Leone

Molto emotivi ed egocentrici, i nati sotto il segno del Leone sanno bene come approcciare la propria vita, ed essendo dei profili caratteriali fortemente accentratori, tendono a far stare bene anche gli altri. A volte sono “stancanti” nel senso che tendono a rubare la scena di continuo ma il loro spirito solare è contagioso.

Toro

Inaspettatamente per alcuni, ma non molto per altri, il Toro “spicca” in questa mini lista a causa di un’indole poco tendente alla drammaticità. La felicità per loro è un fine ma anche un mezzo e affrontando tutto con un atteggiamento positivo, riescono ad ottenere i migliori risultati.